Зеленский в Гааге пообещал для россиян плохие новости
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Гаагу 4 мая. Он заявил, что его международные поездки принесут россиянам плохие новости.
Об этом Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, информирует 24 Канал. По его словам, во время войны в Украине ему непросто совершать визиты к международным партнерам.
Обратите внимание Новые международные поездки Зеленского: политолог назвал 2 цели президента
Зеленский пообещал для россиян плохие новости
Президент отметил, что ему тяжело покидать Украину во время войны, но он не хочет демотивировать этим общество у себя в стране и солдат.Важно! Это первый визит Владимира Зеленского в Нидерланды на посту президента.
Я уезжаю из страны на короткий срок, потому что это нужно, а не потому, что я хочу. Для того, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости, я сейчас в Гааге, до этого был в Финляндии, недалеко от справедливости,
– подчеркнул Зеленский.
Международные визиты Зеленского: все, что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая прибыл в Нидерланды, где выступил с речью в Международном суде в Гааге. Это второй шаг на пути к наказанию российских военных преступников.
- Украинский лидер встретился с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Также была запланирована встреча с президентом Международного уголовного суда Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завалом Агилером.
- Владимир Зеленский на выступлении в Международном уголовном суде в Гааге заявил, что все хотят видеть здесь другого Владимира. То есть Владимира Путина.
- Украинский лидер заверил, что мы победим не только на поле битвы, не только в поединке с этой агрессией.
- Президент заявил, что какие-либо агрессивные войны в истории объединяет одна единственная вещь – те, кто их начинал, не верили, что им придется отвечать за содеянное.