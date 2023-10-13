На фоне постоянных обстрелов Зеленский посетил Одесщину: провел совещание по ситуации с безопасностью
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский посетил Одесскую область и провел ряд совещаний по ситуации в регионе. В частности, в фокусе было обсуждение вопроса защиты инфраструктуры и энергетики от атак россиян.
Президент заслушал главу Одесской ОГА и военных командующих. Он заявил, что работа по защите государства и людей продолжается как с партнерами, так и в Украине.
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Что известно о визите президента
Владимир Зеленский 13 октября посетил Одесскую область с рабочим визитом. Там президент провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов по ситуации в городе и регионе.
Подробно обсудили подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры, потребности системы ПВО,
– сообщил президент.
В частности, Зеленский заслушал информацию от главы Одесской ОГА Олега Кипера о готовности к отопительному сезону, защите электрических подстанций и функционировании портовой инфраструктуры – ситуация в норме.
Командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов сообщил о ситуации в ответственности ОК "Юг". В частности, разговор касался российских атак на порты и потребности региона в системах ПВО. Об обстановке доложил и командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. Он проинформировал Зеленского о попытках россиян сорвать гражданское судоходство и операции ВСУ в Черном море.
Рабочий визит Зеленского в Одесскую область: смотрите видео
Ситуация в регионе: последние новости
- Россияне непрерывно терроризируют Одесскую область, пытаясь поразить портовую инфраструктуру. В частности, в ночь на 6 октября были повреждены зернохранилища, административные здания, сгорело 9 грузовиков. Тогда паромный пункт "Орловка" в Румынию приостанавливал свою работу.
- В частности, во время атак дронами-камикадзе, те неоднократно залетали на территорию Румынии. В последний раз воронку от российского беспилотника, вероятно после взрыва при столкновении, обнаружили после атаки 11 октября. Это стало не менее как 4 подобным случаем.
- Также для атак на портовую или рекреационную инфраструктуру враг использует сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", которые очень тяжело сбивать. Их россияне выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.