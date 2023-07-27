Без подарков никак: Зеленский поздравил Залужного и Сырского с днями рождения
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины не забыл о подарках к праздникам двух украинских командующих, состоявшихся в июле. 27 июля Валерий Залужный и Александр Сырский получили от Зеленского презенты.
Президент Украины поздравил Валерия Залужного и Александра Сырского с днями рождения на выездной Ставке.
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Которые получили командующие от президента
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от президента именное огнестрельное оружие. Генерал отпраздновал 8 июля свой юбилей – ему исполнилось 50 лет.
За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении обороноспособности Украинского государства, образцовое исполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть,
– говорится в указе президента.
Валерий Залужный получил именное оружие / Владимир Зеленский
Александр Сырский праздновал день рождения накануне – 26 июля. Ему исполнилось 58 лет. Он получил в подарок картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним.
Поздравление Александра Сырского / Владимир Зеленский
Кроме приветствий, на Ставке обсудили ситуацию на фронте и обеспечение военных боеприпасами. Также поднимались вопросы использования существующих систем ПВО и усиления воздушного щита. К тому же завершается всеобъемлющая проверка ТЦК.
Награждение командующих: смотрите видео
Как поздравили командующих в сети
- Первым, кто поздравил генерала Валерия Залужного в соцсетях стал начальный Генштаба Сергей Шаптала. Он поблагодарил главнокомандующего за службу и надежность.
- Также Залужном поздравили и в Крыму. Активисты движения "Желтая лента" пригласили генерала на остров. Российские пленные также не остались в стороне и поблагодарили генерала за хорошие условия.
- Украинские пилоты же написали поздравления на ракете, которая отправилась к российским окупантов.
- Ко дню рождения Александра Сырского 24 канал подготовил подробную биографию генерал-полковник. В частности, рассказал о новаторстве в командовании Сырского и его победах.