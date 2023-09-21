Зеленский прибыл в Капитолий на встречу с Конгрессом: дальше – переговоры с Байденом

Владимир Зеленский уже прибыл на встречу с Конгрессом. Известно, что украинский лидер должен выступить на Капитолийском холме.

После этого запланированы переговоры с Джо Байденом. Известно, что с американским лидером будут говорить о войне, ведь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснял, что американский президент хочет услышать от Зеленского о ситуации на фронте, пишет 24 Канал.

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Зеленский прибыл в Капитолий

Президент Владимир Зеленский в четверг (21 сентября – 24 Канал) прибыл в Конгресс США, где вскоре выступит перед сенаторами и проведет ряд встреч,

– заявили иностранные журналисты.

Известно, что президент Украины во время визита на Капитолийский холм должен провести переговоры с лидерами Республиканской и Демократической партии в обеих палатах Конгресса.

Выступление Владимира Зеленского перед сенаторами в Капитолии запланировано на 17:00 21 сентября по киевскому времени.

Зеленский уже в Капитолии: смотрите видео

Первые кадры прибытия Зеленского в Капитолий / Фото ОП

После выступления украинский лидер должен встретиться с Джо Байденом в Белом доме.

Стоит отметить, что в преддверии этой встречи Зеленский уверял, что Украина на финишной прямой относительно передачи нам дальнобойных ракет ATACMS.

Зеленский в США: коротко