Зеленский прибыл в Капитолий на встречу с Конгрессом: дальше – переговоры с Байденом
Источник:AP
Владимир Зеленский уже прибыл на встречу с Конгрессом. Известно, что украинский лидер должен выступить на Капитолийском холме.
После этого запланированы переговоры с Джо Байденом. Известно, что с американским лидером будут говорить о войне, ведь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснял, что американский президент хочет услышать от Зеленского о ситуации на фронте, пишет 24 Канал.
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Зеленский прибыл в Капитолий
Президент Владимир Зеленский в четверг (21 сентября – 24 Канал) прибыл в Конгресс США, где вскоре выступит перед сенаторами и проведет ряд встреч,
– заявили иностранные журналисты.
Известно, что президент Украины во время визита на Капитолийский холм должен провести переговоры с лидерами Республиканской и Демократической партии в обеих палатах Конгресса.
Выступление Владимира Зеленского перед сенаторами в Капитолии запланировано на 17:00 21 сентября по киевскому времени.
Зеленский уже в Капитолии: смотрите видео
Первые кадры прибытия Зеленского в Капитолий / Фото ОП
После выступления украинский лидер должен встретиться с Джо Байденом в Белом доме.
Стоит отметить, что в преддверии этой встречи Зеленский уверял, что Украина на финишной прямой относительно передачи нам дальнобойных ракет ATACMS.
Зеленский в США: коротко
- Владимир Зеленский прибыл в США вечером 18 сентября. Прежде всего украинский лидер посетил наших воинов, которые проходят реабилитацию в Соединенных Штатах Америки.
- Дальше уже президент Украины впервые с начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, в режиме офлайн выступил на Генассамблее ООН. Президент говорил о войне и заверил, что каждая война может стать последней.
- Впоследствии украинский лидер выступал на заседании Совбеза ООН и предложил реформировать применение права вето, которое часто использует Россия. Подробнее о предложениях президента читайте по ссылке.