Хочу поговорить, – Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину
Источник:Associated Press
Владимир Зеленский заявил, что не имел контактов с китайским лидером с начала полномасштабного вторжения. Президент Украины заверил, что Си готовы видеть в нашем государстве.
Украинский лидер сделал это заявление после поездки главы КНР в Москву и после визита в Украину премьера Японии Фумио Кисиды.
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Что известно о заявлении Зеленского
Мы готовы увидеть его здесь. Я хочу поговорить с ним,
– заявил Зеленский.
Президент Украины объяснил, что он общался с главой Китая еще перед полномасштабным вторжением России.
"Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", – пояснил Зеленский.
Издание отметило, что Китай на протяжении многих десятилетий был экономически и политически привержен России, придерживаясь официальной позиции нейтралитета в войне.
Разговор Зеленского с Си
На фоне поездки Си Цзиньпина в Россию появились сообщения, что Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с китайским лидером. Он должен был состояться после визита Си в Москву.
Президент Украины 21 марта объяснял, что подтверждения телефонного разговора с лидером Китая пока нет. По состоянию на 29 марта он так и не состоялся.
В Офисе Президента Украины объясняли, что у организации разговора возникли определенные сложности.
В планах (разговор – 24 Канал) есть. Организационно занимаются и Офис Президента и МИД. Инициативно мы предлагаем, потому что кроме президента Зеленского сегодня объяснить последствия неправильной финализации войны практически некому, ведь президент достаточно четко расставляет все акценты и среди наших партнеров, и, в частности, среди нейтральных стран,
– заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Издание Financial Times, ссылаясь на чиновника Евросоюза, написало, что дипломаты ЕС прилагают усилия для того, чтобы переговоры между Си и Зеленским все-таки состоялись.
Ведь чиновники ЕС убеждены, что Китай должен взаимодействовать по вопросу урегулирования войны не только с Россией, но и с Украиной.
Переговоры Си и Путина
- Си Цзиньпин 20 – 22 марта был с визитом в Москве. Он провел переговоры с Владимиром Путиным. Это был первый лидер, посетивший диктатора после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля.
- Что касается переговоров Си и Путина, то по их результатам они подписали два документа: об углублении сотрудничества и плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.
- Журналист-международник Алексей Бурлаков заявил что для Китая главное – получить дешевые нефть и газ. Президент США Джо Байден заявил 25 марта, что Китай не предоставил России оружие для войны в Украине.