Проигрыш России в войне: Зеленский назвал главное условие
Источник:NBC News
Владимир Зеленский 15 июня предположил, при каких условиях Россия может проиграть войну против Украины. Президент отметил, что поражение страны-агрессора будет зависеть от успеха контрнаступательных действий ВСУ.
Украинский глава подчеркнул, что российская армия делает все, чтобы помешать нашим защитникам продвигаться вперед. Несмотря на это, Силам обороны удается освобождать украинские земли.
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Зеленский высказался по поводу проигрыша России
Президент Украины рассказал, что украинские защитники, освобождая территорию нашего государства, встречают сильное сопротивление со стороны российской армии. По его словам, россияне понимают, что после контрнаступления Вооруженных Сил их ждет только поражение.
Для России проиграть эту кампанию в Украине (контрнаступление ВСУ – 24 Канал), я бы сказал, фактически означает проиграть войну,
– подчеркнул Зеленский.
Несмотря на это, глава государства уточнил, что новости с передовой "в целом положительные". Напоследок он подчеркнул, что успехи на фронте, одержанные украинскими военными, даются довольно тяжело.
Какая ситуация на фронте сейчас
- Замминистра обороны Анна Маляр 15 июня рассказала о ситуации на горячих точках фронта. По ее словам, украинские защитники продвигаются, несмотря на то, что россияне оказывают мощное сопротивление.
- В тот же день представитель Таврического направления Валерий Шершень отметил, что Силы обороны продвигаются в районе Угледара в Донецкой области. На этом участке нашим защитникам удалось оттеснить оккупантов на расстояние около 1 километра.
- Анна Маляр также отметила, что украинские бойцы проводят успешное наступление на Юге Украины. За последние полторы недели на этом направлении они продвинулись на расстояние более трех километров.
- Президент Чехии Петер Павел также высказался по поводу контрнаступательных действий ВСУ. По его словам, настоящее контрнаступление "еще не началось".
- Экс-глава Луганской области Сергей Гайдай назвал причину, замедляющую контрнаступление Сил обороны. Он отметил, что оккупанты массово минируют территорию, которую занимают.