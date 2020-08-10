Сериал о поднятии Delfi продолжается: Зеленский требует немедленного решения вопроса
Президент Владимир Зеленский требует решить проблему с аварией танкера вблизи Одессы. В Мининфраструктуры обещают, что Delfi поднимут в ближайшее время.
Все предыдущие попытки поднять танкер завершились неудачно
Ходом работ по подъему танкера Владимир Зеленский поинтересовался во время селекторного совещания. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что вскоре будут активнее работать над тем, чтобы затонувший танкер исчез с побережья Одессы. Уже нашли кран, который сможет поднять судно. Уже 10 августа обещают подписать договор об осуществлении работ.
Что известно об аварии с танкером Delfi
- В ноябре 2019 года судно перевернулось возле одесского пляжа "Дельфин" и село на мель.
- До апреля 2020 года владелец имел право забрать танкер, но не сделал этого.
- 21 июня из танкера произошла утечка нефтепродуктов. В результате – значительно загрязнилась вода. Нефть может вытекать до сих пор.
- 25 июля ситуацию признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.
- 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала конкурс на поиск подрядчика для поднятия и отвода танкера. Ранее попытки найти подрядчика были неудачными из-за недостаточной материально-технической базы.