Президент Владимир Зеленский требует решить проблему с аварией танкера вблизи Одессы. В Мининфраструктуры обещают, что Delfi поднимут в ближайшее время.

Все предыдущие попытки поднять танкер завершились неудачно

Ходом работ по подъему танкера Владимир Зеленский поинтересовался во время селекторного совещания. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что вскоре будут активнее работать над тем, чтобы затонувший танкер исчез с побережья Одессы. Уже нашли кран, который сможет поднять судно. Уже 10 августа обещают подписать договор об осуществлении работ.

Обратите внимание! Предыдущие попытки поднять затонувший танкер заканчивались фиаско. Последний раз работы проводились 9 августа.

Что известно об аварии с танкером Delfi