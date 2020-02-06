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      Зеленский на Львовщине пообщался с шахтерами: что он им пообещал

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      Зеленский на Львовщине / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).

      В общении с Владимиром Зеленским шахтеры жаловались на наличие задолженности перед ними по заработной плате. Президент также пообещал прийти на всеукраинское совещание шахтеров, которое состоится 25 февраля. Об этом говорится на сайте главы государства.

      К теме: Протесты шахтеров на Львовщине: митингующие перекрыли международную трассу

      Кроме того, Зеленский отметил, что любые инициативы правительства по дальнейшему реформированию угольной отрасли будут обсуждаться с шахтерами.

      Глава государства отметил, что во время согласования плана реформы угольной отрасли нужно будет решать, какие государственные шахты будут подлежать модернизации. Если невозможно будет усовершенствовать процессы производства на отдельных шахтах, государство обязано предложить работникам другую работу с равноценной зарплатой.

      Если мы, государство, не дадим вам альтернативы, никто ничего не будет закрывать,
      – заверил Владимир Зеленский.


      Встреча Зеленского с шахтерами в Червонограде / Фото Офиса Президента

      Что известно о задолженности перед шахтерами Львовщины

      Шахта "Межиричанская" входит в состав государственного предприятия "Львовуголь". Задолженность по зарплате на предприятии, по словам работников, составляет 175 миллионов гривен.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что в декабре министерство направило около 1 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам. В феврале 2020 года уже был направлен первый транш и до конца февраля будет направлено еще 320 миллионов гривен на погашение задолженности по всем шахтам.

      Вопрос ликвидации всей задолженности перед шахтерами, по словам Оржеля, зависит от сбалансирования госбюджета. Он также пояснил, что проблема с выплатами шахтерам связана со снижением потребления электроэнергии в Украине на 7-10%.

      Также министр сообщил, что Украина выходит из отопительного периода с 3 миллионами тонн угля на складах.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Зарплата Алексей Оржель Новости Львова Угольная промышленность Протесты шахтеров
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