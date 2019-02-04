Зеленский смутил и огорчил западных дипломатов, – СМИ

23 января вероятный кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский встречался с западными дипломатами. По информации СМИ, на последних эти переговоры произвели "потрясающее" впечатление, поскольку лидер "Квартала 95" очень сильно нервничал и давал неопределенные ответы.

Особенно на Зеленского "наседала" посол Франции в Украине Изабель Дюмон. В частности, она ставила ему вопрос о решении проблем Донбасса. Однако Зеленский своими ответами всех не только огорчил, но и несколько шокировал, передает ресурс "Страна" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Так, он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным. Услышав это, послы у него спросили, "не боится ли он, что Администрацию Президента после этого сожгут радикалы".

Добавим, что само мероприятие состоялось по инициативе послов западных стран в представительстве Европейского союза в Украине.

31 декабря фактически перед самым Новым годом на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко приветственное слово произнес лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Во время своей речи он заявил, что будет участвовать в выборах президента. В первый день 2019 года шоумен начал открытую президентскую кампанию.

21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. По словам шоумена, если он потерпит неудачу на президентских выборах, то вернется в развлекательный бизнес.

24 января Владимир Зеленский подал электронную декларацию за 2017 год, а на следующий день подал документы в ЦИК и обнародовал свою предвыборную программу.

По результатам двух последних соцопросов, которые проводили группа Рейтинг и сипльно КМИС, Социс и Центр Разумкова, Зеленский в избирательной гонке пока лидирует. За ним разместились лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

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