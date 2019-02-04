22:18
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Зеленський збентежив і засмутив західних дипломатів, – ЗМІ

      91
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      23 січня імовірний кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський зустрічався з західними дипломатами. За інформацією ЗМІ, на останніх ці перемовини справили "приголомшливе" враження, оскільки лідер "Кварталу 95" дуже сильно нервував та давав непевні відповіді.

      Особливо на Зеленського "насідала" посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Зокрема, вона ставила йому питання про вирішення проблем Донбасу. Однак Зеленський своїми відповідями усіх не лише засмутив, а й дещо шокував, передає ресурс "Страна" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

      Читайте також: Зеленському – 41: якими заявами відзначався політик і лідер "Кварталу 95"

      Так, він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним. Почувши це, посли у нього запитали, "чи не боїться він, що Адміністрацію Президента після цього спалять радикали".

      Додамо, що сам захід відбувся за ініціативою послів західних країн у представництві Європейського союзу в Україні. 

      31 грудня фактично перед самим Новим роком на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка вітальне слово виголосив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Під час своєї промови він заявив, що братиме участь у виборах президента. У перший день 2019 року шоумен розпочав відкриту президентську кампанію.

      21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. За словами шоумена, якщо він зазнає невдачі на президентських виборах, то повернеться у розважальний бізнес.

      24 січня Володимир Зеленський подав електронну декларацію за 2017 рік, а наступного дня подав документи до ЦВК і оприлюднив свою передвиборчу програму. 

      За результами двох останніх соцопитувань, які проводили група Рейтинг і сіпльно КМІС, Социс і Центр Разумкова, Зеленський у виборчих перегонах наразі лідирує. За ним розмістилися лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко. 

      Детальніше з біографією Зеленського Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      що говорять експерти про зеленського як кандидата у президенти:
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Курйозні новини Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      сьогодні , 22:12 Головні новини 4 лютого: нищівний удар по ворогу на Донбасі та рекорд у ЦВК
      125
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      сьогодні , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 319
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      870
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      сьогодні , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 229
      Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      сьогодні , 20:31 Мистецтво нескінченних ліній: 9 споруд Хундертвассера, які неодмінно треба побачити
      Наталія Печерська 252
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук