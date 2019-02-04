Зеленський збентежив і засмутив західних дипломатів, – ЗМІ

23 січня імовірний кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський зустрічався з західними дипломатами. За інформацією ЗМІ, на останніх ці перемовини справили "приголомшливе" враження, оскільки лідер "Кварталу 95" дуже сильно нервував та давав непевні відповіді.

Особливо на Зеленського "насідала" посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Зокрема, вона ставила йому питання про вирішення проблем Донбасу. Однак Зеленський своїми відповідями усіх не лише засмутив, а й дещо шокував, передає ресурс "Страна" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

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Так, він сказав, що має намір сісти за стіл переговорів з Путіним. Почувши це, посли у нього запитали, "чи не боїться він, що Адміністрацію Президента після цього спалять радикали".

Додамо, що сам захід відбувся за ініціативою послів західних країн у представництві Європейського союзу в Україні.

31 грудня фактично перед самим Новим роком на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка вітальне слово виголосив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Під час своєї промови він заявив, що братиме участь у виборах президента. У перший день 2019 року шоумен розпочав відкриту президентську кампанію.



21 січня партія Зеленського "Слуга народу" офіційно його висунула кандидатом у президенти. За словами шоумена, якщо він зазнає невдачі на президентських виборах, то повернеться у розважальний бізнес.

24 січня Володимир Зеленський подав електронну декларацію за 2017 рік, а наступного дня подав документи до ЦВК і оприлюднив свою передвиборчу програму.

За результами двох останніх соцопитувань, які проводили група Рейтинг і сіпльно КМІС, Социс і Центр Разумкова, Зеленський у виборчих перегонах наразі лідирує. За ним розмістилися лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко.

Детальніше з біографією Зеленського Ви можете ознайомитися за цим посиланням.