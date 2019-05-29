Зеленский встретился с горняками после трагедии на шахте на Львовщине: тезисы и видео
В результате обвала породы на шахте "Лесная", что на Львовщине, погибли два горняка. В связи с этим президент Зеленский приехал на Запад, чтобы выразить соболезнования родным погибших и поговорить с шахтерами о проблемах на местах. Однако без инцидентов не обошлось. Между гарантом и журналисткой произошла словесная перепалка.
Во время встречи гарант попросил рассказывать все, что беспокоит шахтеров "как есть". На что услышал немало жалоб. Горняки призвали власти вовремя выплачивать зарплату, обратить внимание, в каком состоянии находится их снаряжение и экипировка.
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"В Украине 30 шахт, господин Владимир. И то нельзя их привести в порядок? Неужели шахтер должен работать месяц, и не давать ему зарплату? Это же шахтер, а не бомж. Нам месяц зарплату не давали. Такого не было даже в 1996 году. И это при том, что мы отгружаем продукцию. Мы, как предприятие, не убыточны. Этот уголь не надо очищать. Он окупается. Разрулите эту ситуацию", – обратился один из горняков.
С 2015 года мы зарплату выбиваем. Или на таможне перекрываем дорогу, или в городе, или едем в Киев. Мы выпрашиваем зарплату,
– добавили другие.
Зеленский встретился с горняками // 24 канал
Также у Зеленского поинтересовались, кого он видит министром энергетики. Президент на вопрос ответа не дал, зато услышал совет от шахтеров – только не действующего главу министерства Игоря Насалыка. По мнению горняков, это не тот человек, который разбирается в угольной промышленности и занимает свою должность безосновательно.
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"Он (Насалык – 24 канал) должен был стоять здесь и отвечать на наши вопросы (Насалыка на встрече не было – 24 канал). Поставьте человека в Министерство энергетики, который понимает в этом, а не отмывает деньги. Волынця (Председатель Независимого профсоюза горняков Украины – 24 канал) поставьте, Онижука (руководитель Львовского регионального объединения независимого профсоюза горняков – 24 канал) поставьте. Люди гибнут в крови, а кто-то наживается", – сказал шахтер.
Президент встретился с родными погибших шахтеров // 24 канал
Горняк: Люди за вас проголосовали и надеются, что вы наведете порядок.
Зеленский: Ребята, все, что смогу – сделаю.
Горняк: Политическая воля ваша. Тогда народ вас поддержит.
Зеленский: У меня гражданская позиция.
"Мы говорим о заработной плате. Но мы не говорим о других вещах – средства индивидуальной защиты, мы не можем сбыть продукцию. Вы просто скажите – шахты будут существовать или нет. Если их не могут привести в порядок, то имейте политическую волю закрыть их", – отметил шахтер.
Это же хуже рабства. Раб, работавший на владельца, был накормлен, одет и имел защиту. В качестве рабовладельца – государство. Но мы не можем ни поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это хуже рабства. Это издевательство,
– эмоционально высказался другой горняк.
И без инцидентов не обошлось – произошла небольшая перепалка между журналисткой телеканала "Прямой" и Зеленским.
Журналистка: Мне плохо.
Зеленский: Вам плохо?
Журналистка: Да.
Зеленский: Люди умерли, а вам жить плохо?
Журналистка: А вам не плохо?
Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.
Мать погибшего к журналистке: А вы не злорадствуйте. Моему ребенку 22 года, и я хороню его сейчас.
Журналистка: Мама ждала вас весь день.
Зеленский: И что – я не приехал? Оттого, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал "Прямой" – сейчас мы с вами пообещаем.
Журналистка: Я не могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?
Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?
Горняк к журналистке: Да не компрометируйте. Человек приехал решить вопрос, а вы начинаете здесь рассказывать.
Зеленский: Я вас спрашиваю. Давайте с вами – "Прямой" и я – скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.
Зеленский встретился с горняками шахты "Лесная": видео