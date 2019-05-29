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      Зеленский встретился с горняками после трагедии на шахте на Львовщине: тезисы и видео

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      Зеленский встретился с горняками шахты "Лесная"
      Зеленский встретился с горняками шахты "Лесная" / 24 канал

      В результате обвала породы на шахте "Лесная", что на Львовщине, погибли два горняка. В связи с этим президент Зеленский приехал на Запад, чтобы выразить соболезнования родным погибших и поговорить с шахтерами о проблемах на местах. Однако без инцидентов не обошлось. Между гарантом и журналисткой произошла словесная перепалка.

      Во время встречи гарант попросил рассказывать все, что беспокоит шахтеров "как есть". На что услышал немало жалоб. Горняки призвали власти вовремя выплачивать зарплату, обратить внимание, в каком состоянии находится их снаряжение и экипировка.

      Читайте также: Обвал породы произошел на шахте "Лесная" на Львовщине: есть погибшие

      "В Украине 30 шахт, господин Владимир. И то нельзя их привести в порядок? Неужели шахтер должен работать месяц, и не давать ему зарплату? Это же шахтер, а не бомж. Нам месяц зарплату не давали. Такого не было даже в 1996 году. И это при том, что мы отгружаем продукцию. Мы, как предприятие, не убыточны. Этот уголь не надо очищать. Он окупается. Разрулите эту ситуацию", – обратился один из горняков.

      С 2015 года мы зарплату выбиваем. Или на таможне перекрываем дорогу, или в городе, или едем в Киев. Мы выпрашиваем зарплату,
      – добавили другие.


      Зеленский встретился с горняками // 24 канал

      Также у Зеленского поинтересовались, кого он видит министром энергетики. Президент на вопрос ответа не дал, зато услышал совет от шахтеров – только не действующего главу министерства Игоря Насалыка. По мнению горняков, это не тот человек, который разбирается в угольной промышленности и занимает свою должность безосновательно.

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      "Он (Насалык – 24 канал) должен был стоять здесь и отвечать на наши вопросы (Насалыка на встрече не было – 24 канал). Поставьте человека в Министерство энергетики, который понимает в этом, а не отмывает деньги. Волынця (Председатель Независимого профсоюза горняков Украины – 24 канал) поставьте, Онижука (руководитель Львовского регионального объединения независимого профсоюза горняков – 24 канал) поставьте. Люди гибнут в крови, а кто-то наживается", – сказал шахтер.


      Президент встретился с родными погибших шахтеров // 24 канал

      Горняк: Люди за вас проголосовали и надеются, что вы наведете порядок.

      Зеленский: Ребята, все, что смогу – сделаю.

      Горняк: Политическая воля ваша. Тогда народ вас поддержит.

      Зеленский: У меня гражданская позиция.

      "Мы говорим о заработной плате. Но мы не говорим о других вещах – средства индивидуальной защиты, мы не можем сбыть продукцию. Вы просто скажите – шахты будут существовать или нет. Если их не могут привести в порядок, то имейте политическую волю закрыть их", – отметил шахтер.

      Это же хуже рабства. Раб, работавший на владельца, был накормлен, одет и имел защиту. В качестве рабовладельца – государство. Но мы не можем ни поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это хуже рабства. Это издевательство,
      – эмоционально высказался другой горняк.

      И без инцидентов не обошлось – произошла небольшая перепалка между журналисткой телеканала "Прямой" и Зеленским.

      Журналистка: Мне плохо.

      Зеленский: Вам плохо?

      Журналистка: Да.

      Зеленский: Люди умерли, а вам жить плохо?

      Журналистка: А вам не плохо?

      Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.

      Мать погибшего к журналистке: А вы не злорадствуйте. Моему ребенку 22 года, и я хороню его сейчас.

      Журналистка: Мама ждала вас весь день.

      Зеленский: И что – я не приехал? Оттого, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас с вами купим квартиру людям? Давайте вы – телеканал "Прямой" – сейчас мы с вами пообещаем.

      Журналистка: Я не могу поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

      Зеленский: Я куплю квартиру. Что вы мне тут – интервью проводите?

      Горняк к журналистке: Да не компрометируйте. Человек приехал решить вопрос, а вы начинаете здесь рассказывать.

      Зеленский: Я вас спрашиваю. Давайте с вами – "Прямой" и я – скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

      Зеленский встретился с горняками шахты "Лесная": видео

       

      blog_ava
      Вместо мента и горе-министра начальником УГО стал "киборг"
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      Теги: Владимир Зеленский Аварии на шахтах Новости Львова Чрезвычайное происшествие Новости Украины
      Источник: 24 канал
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