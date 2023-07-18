Враг решил "отметить" завершение зерновой сделки, – Братчук о ночной атаке на Одесскую область

Воздушная атака россиян в эту ночь была прогнозируемой. Это типичный способ для оккупантов "отметить" завершение зернового соглашения.

Об этом 24 Каналу сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он напомнил, что так же оккупанты обстреливали украинские города в первый день, как только зерновое соглашение было подписано.

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"Таким образом враг решил, так сказать, "отметить" это событие, как это было, когда соглашение только подписывалось. Они это делают для того, чтобы показать: без России безопасно зерновой договор действовать не может", – отметил спикер.

Это единственное, на что они способны

Собственно, завершение действия соглашения о вывозе зерна по Черному морю, а также удар по Крымскому мосту накануне спровоцировали оккупантов "дать ответ", – единственный, на который они способны, – бить по гражданской инфраструктуре.

"В Одесской области в течение двух часов ночью продолжался тяжелый воздушный бой: сначала атаковали беспилотниками, чтобы истощить нашу систему ПВО, а затем – "Калибрами", – сказал Сергей Братчук.

Ночной обстрел был предсказуем: смотрите видео

Ракетоносители на боевом дежурстве

Российские ракетоносители в последние дни постоянно находятся на боевом дежурстве.

"Предварительно, их было 12, но по крайней мере половину они уже использовали, поэтому, возможно, сейчас пойдут на снаряжение. Будет ли замена для них в этой группировке – покажет время и мониторинг ситуации", – добавил спикер.

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