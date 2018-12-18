Жан Беленюк жестко раскритиковал министра молодежи и спорта Украины

Серебряный призер Олимпийских Игр Жан Беленюк раскритиковал решение министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова о назначении нового главного тренера национальной сборной по борьбе.

По мнению Беленюка, такое решение нужно принимать после совещания с ведущими спортсменами.

Читайте также: Главным тренером сборной Украины по греко-римской борьбе стал россиянин

Также Жан Беленюк считает нелогичными действия Жданова относительно назначений тренеров в последние годы. Борец вспомнил, что бывший наставник сборной Артур Дзигасов сначала за 2017 год не добился ни одной медали на главных турнирах сезона, но остался тренировать. В этом же году под руководством Дзигасова украинская сборная уже завоевала две медали на чемпионате мира, однако он был уволен.

"Я лично считаю это категорически неправильный подход, я ни в коем случае ничего не имею против Сергея Андреева. Я вообще его видел всего пару раз в своей жизни и толком с человеком не знаком, но такое радикальное изменение результативного тренерского штаба за 1,5 года до Олимпиады в Токио – это слишком рискованное решение, которое меня лично очень взволновало", – написал Беленюк.

Читайте также: Крик душі: гучний SOS української боротьби

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24