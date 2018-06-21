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Жанна Бадоева призналась, что никогда не делает подарков любимому

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Жанна Бадоева и Василий Мельничин
Жанна Бадоева и Василий Мельничин / Instagram

Экс-жена режиссера Алана Бадоева Жанна с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Василием Мельничиным. Сейчас супруги проживают в Италии.

Жанна Бадоева рассказывает, что из путешествий мужчине не привозит никаких подарков. По ее словам, Василию трудно угодить. Об этом телеведущая рассказала в интервью "Woman's Day".

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Однажды в моей жизни был серьезный прокол. Я не знала, что ему купить и пошла в дорогой магазин, где приобрела рубашку за бешеную цену и какуе-то французскую пену для бритья с кристаллами. Он, конечно, улыбнулся и поблагодарил, но никогда в жизни ее не надевал. Впоследствии, он признался, что это был самый отвратительный цвет, который когда-либо видел,
– вспоминает Жанна.

А относительно пенки для бритья, Василий Мельничин спросил у жены, или она когда-то видела, как он бреется.

"Поэтому моя фантазия закончилась на рубашке и пене для бритья", – добавляет Бадоева.

 

Теги: LifeStyle Звездные романы
Источник: 24 Канал
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