Железнодорожный Бескидский тоннель заработает до конца мая, – Гройсман

Новый двухпутный железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, будет окончательно сдан в эксплуатацию до конца мая. Этого требует соответствующее правительственное поручение.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым, сообщает пресс-служба правительства.



"Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан", – сказал глава правительства.

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Гройсман отметил, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.



"Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции", – подчеркнул премьер.



Он добавил, что в контексте обеспечения перевозок, нужно оперативно решать вопросы обеспечения непосредственно вагонами и повышать качество обслуживания, прежде всего в пассажирском сегменте.

Что такое Бескидский тоннель? Он расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Относится к 5-му Панъевропейскому транспортному коридору (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина). После завершения строительства пропускная способность тоннеля увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет с 15-40 до 60-70 километров в час. Действующий однопутный Бескидский тоннель был построен еще в 1886 году. На сегодня недостаточная пропускная способность тоннеля наносит значительный экономический ущерб "Львовской зализныце".