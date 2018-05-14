Жена главы Госпродпотребслужбы является владельцем восьми компаний, — Устинова

Экс-главный санитарный врач Киева Олег Рубан после "реформы" был повышен, и теперь он занимается не только санэпидслужбой, а руководит объединенной Госпродпотребслужбой Киева, а его жена ведет несколько успешных бизнесов.

Об этом в своем видеоблоге "(Без)коштовна медицина" рассказала член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

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Устинова отметила, что работая более 18 лет акушер-гинекологом, жена киевского санэпидемврача Яна Рубан успевает все: и врачебной практикой заниматься, и вести очень успешный бизнес, судя по состоянию семьи. На ее счету восемь компаний.

"В основном компании занимаются экобезопасностью, уборкой и утилизацией отходов, соблюдение правил по которым как раз раньше контролировала санэпидемстанция, а теперь новая "реформированная" Госпродпотребслужба", – рассказала член правления "Центра противодействия коррупции".

Александра Устинова сообщила, что в совладельцах некоторых компаний есть родственники коллег мужа. Так, например, жена Рубана еще год назад владела компанией "Архитек 2006" вместе с сыном бывшего заместителя Рубана Подковыриным Владиславом. А мать Подковырина всю жизнь работает на госслужбе и длительное время находится под руководством Рубана во время работы в санэпидемслужбе. В 2015 году она была его заместителем, а затем перешла за Рубаном в "реформированную" службу и занималась там надзором за соблюдением санитарного законодательства.

Видео полного выпуска видеоблога Александры Устиновой "(Без)коштовна медицина" за 14 мая 2018.