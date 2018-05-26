Жена Сергея Шнурова прокомментировала свой развод с мужем

Жена российского певца и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова – Елена (Матильда) Мозговая, поделилась мыслями относительно новости об их разводе после 8 лет брака.

В сообщении, опубликованном в Instagram, Елена поблагодарила всех поклонников за поддержку и понимание.

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Мне нелегко комментировать ту печальную новость, о которой многие из вас сегодня узнали. Я удержусь и позволю себе личное оставить личным. Большое спасибо за слова поддержки тем, кто мне их отправил,

– написала женщина в статье, где также прокомментировала российский фильм "Дело Собчака".

Елена Мозговая вышла замуж за Сергея Шнурова в 2010 году. Именно из-за нее певец бросил свою предыдущую жену Светлану Костицину. У супругов не было совместных детей.



Сергей Шнуров и Елена Мозговая (Матильда)

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров на своей Instagram-странице шокировал новостью о том, что по взаимному решению супруги решили развестись.