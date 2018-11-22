Женская сборная Украины по баскетболу вышла на чемпионат Европы
Национальная женская сборная Украины по баскетболу, несмотря на поражение в последнем выездном матче квалификации против Испании, вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Сборная Украины в последнем матче уступила на выезде испанкам. Именно последние и заняли первое место с шестью победами в шести матчах и получили прямую путевку.
Читайте также: "Днепр" одержал первую победу в групповом раунде Кубка Европы, "Черкасские Мавпы" проиграли
Команда Горана Бошковича стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей. Однако сборная Украины попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах, а потому получила путевку на чемпиона Европы.
Евро-2019 состоится в Сербии и Латвии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Энди Маррей завоевал 27-й титул в карьере17 июня 2013 , 11:17
Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии19 июля 2013 , 08:53
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сохранила 9 место28 февраля 2014 , 14:03