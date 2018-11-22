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      Женская сборная Украины по баскетболу вышла на чемпионат Европы

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      Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019
      Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019 / НОК Украины

      Национальная женская сборная Украины по баскетболу, несмотря на поражение в последнем выездном матче квалификации против Испании, вышла в финальную часть чемпионата Европы.

      Сборная Украины в последнем матче уступила на выезде испанкам. Именно последние и заняли первое место с шестью победами в шести матчах и получили прямую путевку.

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      Команда Горана Бошковича стала второй в группе "F" по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей. Однако сборная Украины попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах, а потому получила путевку на чемпиона Европы.

      Евро-2019 состоится в Сербии и Латвии.

      Теги: Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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