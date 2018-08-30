Женская сборная Украины по футзалу сыграет три матча отбора в Черкассах: календарь матчей

Черкассы примут матчи женской сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2019. С 12 по 15 сентября в городе состоятся три матча украинской сборной, а также остальных соперниц в группе 3 основного раунда отборочного этапа на Евро-2019.

Напомним, соперницами нашей сборной станут Венгрия, Казахстан и Беларусь. Читайте также: Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебряные награды на Чемпионате мира среди студентов Матчи состоятся с 12 по 15 сентября в ДС "Строитель" (ул. Химиков, 50/1). Расписание турнира: 12 сентября

17:00. Казахстан – Беларусь

19:30. Украина – Венгрия 13 сентября

17:00. Венгрия – Казахстан

19:30. Украина – Беларусь 15 сентября

15:30. Венгрия – Беларусь

18:00. Казахстан – Украина