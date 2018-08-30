Женская сборная Украины по футзалу сыграет три матча отбора в Черкассах: календарь матчей
Черкассы примут матчи женской сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2019. С 12 по 15 сентября в городе состоятся три матча украинской сборной, а также остальных соперниц в группе 3 основного раунда отборочного этапа на Евро-2019.
Напомним, соперницами нашей сборной станут Венгрия, Казахстан и Беларусь.
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Матчи состоятся с 12 по 15 сентября в ДС "Строитель" (ул. Химиков, 50/1).
Расписание турнира:
12 сентября
17:00. Казахстан – Беларусь
19:30. Украина – Венгрия
13 сентября
17:00. Венгрия – Казахстан
19:30. Украина – Беларусь
15 сентября
15:30. Венгрия – Беларусь
18:00. Казахстан – Украина
Источник: 24 Канал
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