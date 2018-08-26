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Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебряные награды на ЧМ среди студентов

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Женская студенческая сборная Украины по футзалу
Женская студенческая сборная Украины по футзалу / Ассоциация футзала Украины

В женском финале чемпионата мира среди студентов сошлись женские студенческие сборные Украины и России. Эти команды уже встречались в рамках группового этапа. Тогда подопечные Олега Шайтанова обыграли россиянок со счетом 2:1 благодаря двум голам Юлии Дударчук. Поэтому можно было надеяться на что-то подобное и сейчас.

Однако, к сожалению, нашим надеждам не суждено было сбыться. Сборная России по ходу первого тайма взяла инициативу в свои руки и начала искать ключи к воротам Цикаленко. Однако голкипер сборной Украины в нескольких эпизодах сыграла сверхнадежно, спасая свою команду от гола.

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Но, к сожалению, в одном из моментов Цикаленко все-таки оказалась бессильной. Незадолго до конца первого тайма россиянки заработали штрафной (а для украинок он превратился в пятый фол). И именно после этого "стандарта" сборная России открыла счет. Отдадим должное украинским футзалисткам, которые не стушевались и попытались сразу сравнять счет, однако в атаке у подопечных Олега Шайтанова дела шли не лучшим образом.

А в начале второго тайма в ворота Цикаленко влетел второй мяч. И снова – после розыгрыша штрафного. Воспользовавшись своим преимуществом в счете, россиянки начали играть более спокойно, будто приглашая украинок атаковать. Однако у "сине-желтых" по-прежнему мало что получалось впереди. Зато Россия могла еще несколько раз увеличить свое преимущество.

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Ближе к концу второго тайма сборная Украины перешла на игру с пятым полевым, но и розыгрыш искусственного большинства не принес результатов. А когда за две минуты до сирены Дубицкая получила красную карточку, то стало ясно, что вряд ли нашей сборной удастся сотворить чудо. Так и произошло. Итак, 0:2 в пользу сборной России.

Таким образом, женская студенческая сборная Украины заняла второе место, с чем мы ее и поздравляем.

Теги: Новости спорта Футзал
Источник: Прес-служба Асоціації футзалу України
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