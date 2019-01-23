Женская сборная Украины по волейболу получила соперников на Евро-2019
В турецком Стамбуле состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы, по итогам которой сборная Украины попала в группу В.
Соперницами сборной Украины стали команды Польши, Италии, Бельгии, Португалии и Словении.
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Напомним, Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в четырех странах – Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Украинки свои матчи будут играть в Польше.
Источник: 24 Канал
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