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      Женская сборная Украины по волейболу получила соперников на Евро-2019

      13 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по волейболу
      Женская сборная Украины по волейболу / НОК Украины

      В турецком Стамбуле состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы, по итогам которой сборная Украины попала в группу В.

      Соперницами сборной Украины стали команды Польши, Италии, Бельгии, Португалии и Словении.

      Читайте также: Определились соперники сборной Украины по волейболу на Евро-2019

      Напомним, Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в четырех странах – Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Украинки свои матчи будут играть в Польше.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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