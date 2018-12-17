"Динамо" узнало соперника в 1/16 Лиги Европы
В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника узнало "Динамо".
Киевскому "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы будет противостоять греческий "Олимпиакос".
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Первый матч будет сыгран 14 февраля в Греции. Ответный матч состоится 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский".
Отметим, что киевскому "Динамо" не могла попасть ни одна команда из России. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не могут оказаться в одной паре.
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Источник: 24 Канал
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