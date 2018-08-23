Жертва развращения Джимми Беннет впервые прокомментировал заявление против Азии Ардженто

Американский актер и музыкант Джимми Беннет впервые прокомментировал резонансные обвинения против Азии Ардженто. Парень пояснил, почему долгое время не обращался к правоохранителям и в суд.

Как известно, Джимми Беннет обвинил актрису Азию Ардженто в сексуальных домогательствах. По словам жертвы, это случилось в 2013 году, когда парню было 17 лет. Впоследствии Беннету выплатили компенсацию в размере 380 тысяч долларов. Актриса опровергла заявление Беннета, назвав его сфабрикованным.

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После комментария Азии Ардженто мужчина решил тоже сделать заявление в СМИ. Джимми Беннет объяснил, почему он 5 лет молчал и не рассказывал о развращении, передает The Times.

"Сначала я думал завершить это дело в частном порядке и не высказываться по поводу человека, причинившего мне вред. Но моя травма снова дала о себе знать, когда она (Азия Ардженто, – ред.) сама себя стала выставлять жертвой. Я не делал никаких публичных заявлений, потому что мне было стыдно и страшно становиться предметом публичного обсуждения. К тому же, я не думал, что люди поверят парню-подростку, который пережил такое", – заявил Джимми Беннет.

По словам парня, он намеревался обратиться к правоохранителям еще в ноябре 2017, когда Азия Ардженто подала громкий иск против похотливого продюсера Харви Вайнштейна. Однако, пожалуй, получена немалая сумма заставила парня не разглашать скандальную информацию.

Напомним, в конце 2017 года Азия Ардженто одной из первых рассказала о сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году он принуждал ее к сексу в гостинице во Франции. Впоследствии она стала одной из активисток движения #MeToo, с которого началась масштабная кампания против домогательств.