Жестокое убийство девочки в Харькове: Суд оставил мать под стражей
Харьковский апелляционный суд оставил под стражей Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери Кристины. Напомним, что девочка умерла от многочисленных ударов ножом, после чего ей отрезали голову.
Позиция защиты
Адвокат подозреваемого Татьяны Пьянов – Людмила Зуева – заявила, что содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-служба суда.
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Адвокат утверждала, что во внимание не приняли тот факт, что подозреваемая вину не признает, а соседи о ней отзываются положительно. Поэтому защитница Пьяновой просила суд заменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Позиция обвинения
Прокурор возразил против удовлетворения апелляции и заявил о рисках. Он отметил, что сейчас перед судом поставлен вопрос о необходимости назначения экспертизы относительно психического состояния подозреваемой.
Что решил суд
Заслушав стороны, суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу, а решение суда первой инстанции – без изменений. Поэтому Пянова останется под стражей до конца июня.
Что известно о жестоком убийстве ребенка в Харькове
- Утром 30 апреля полиция Харькова получила сообщение об обнаженной женщине, которая гуляет по улицам. Правоохранители прибыли на место и заметили Татьяну Пьянову с ножом в одной руке и пакетом с отрезанной головой ребенка – в другой. Полиция задержала женщину.
- В то же утро тело без головы племянницы Кристины обнаружил брат Пьяновой и сообщил об этом в полицию.
- Правоохранители взялись расследовать дело как умышленное убийство. Наказании за это – от 10 лет до пожизненного заключения.
- На время расследования суд взял Пьянову под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
- Правоохранители говорят, что Татьяна полностью осознавала свои действия и нанесла ребенку 20 ударов ножом в лицо и голову. Однако официально ее вменяемость еще предстоит установить экспертизе.
- Пьянова на момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице. Часть соседей в селе отзываются о ней хорошо и называют адекватной.