Жестокое убийство девочки в Харькове: Суд оставил мать под стражей

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери Кристины. Напомним, что девочка умерла от многочисленных ударов ножом, после чего ей отрезали голову.

Позиция защиты

Адвокат подозреваемого Татьяны Пьянов – Людмила Зуева – заявила, что содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-служба суда.

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Адвокат утверждала, что во внимание не приняли тот факт, что подозреваемая вину не признает, а соседи о ней отзываются положительно. Поэтому защитница Пьяновой просила суд заменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Позиция обвинения

Прокурор возразил против удовлетворения апелляции и заявил о рисках. Он отметил, что сейчас перед судом поставлен вопрос о необходимости назначения экспертизы относительно психического состояния подозреваемой.

Что решил суд

Заслушав стороны, суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу, а решение суда первой инстанции – без изменений. Поэтому Пянова останется под стражей до конца июня.

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