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Жестокое убийство девочки в Харькове: Суд оставил мать под стражей

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Суд залишив під вартою Тетяну П’янову, підозрювану у вбивстві доньки в Харкові
Суд оставил под стражей Татьяну Пьянову, подозреваемую в убийстве дочери в Харькове / Кадр из видео

Харьковский апелляционный суд оставил под стражей Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве собственной 13-летней дочери Кристины. Напомним, что девочка умерла от многочисленных ударов ножом, после чего ей отрезали голову.

Позиция защиты

Адвокат подозреваемого Татьяны Пьянов – Людмила Зуева – заявила, что содержание под стражей является исключительной мерой пресечения, сообщает "Depo.Харьков" со ссылкой на пресс-служба суда.

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Адвокат утверждала, что во внимание не приняли тот факт, что подозреваемая вину не признает, а соседи о ней отзываются положительно. Поэтому защитница Пьяновой просила суд заменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Позиция обвинения

Прокурор возразил против удовлетворения апелляции и заявил о рисках. Он отметил, что сейчас перед судом поставлен вопрос о необходимости назначения экспертизы относительно психического состояния подозреваемой.

Что решил суд

Заслушав стороны, суд постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу, а решение суда первой инстанции – без изменений. Поэтому Пянова останется под стражей до конца июня.

Что известно о жестоком убийстве ребенка в Харькове

  • Утром 30 апреля полиция Харькова получила сообщение об обнаженной женщине, которая гуляет по улицам. Правоохранители прибыли на место и заметили Татьяну Пьянову с ножом в одной руке и пакетом с отрезанной головой ребенка – в другой. Полиция задержала женщину.
  • В то же утро тело без головы племянницы Кристины обнаружил брат Пьяновой и сообщил об этом в полицию.
  • Правоохранители взялись расследовать дело как умышленное убийство. Наказании за это – от 10 лет до пожизненного заключения.
  • На время расследования суд взял Пьянову под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
  • Правоохранители говорят, что Татьяна полностью осознавала свои действия и нанесла ребенку 20 ударов ножом в лицо и голову. Однако официально ее вменяемость еще предстоит установить экспертизе.
  • Пьянова на момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице. Часть соседей в селе отзываются о ней хорошо и называют адекватной.
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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Жертвы Арест Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Убийство Убийство ребенка в Харькове Новости Харькова
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