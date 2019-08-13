Жестокое убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемому Тарасову назначили психиатрическую экспертизу

Такое решение судьи приняли на очередном заседании в деле о страшном убийстве 11-летней девочки. Ни подозреваемый, ни его адвокаты не возражали против экспертизы.

Там он пройдет стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, передает "Думская".

Основное: Исчезновение и убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: все, что известно

С ее помощью следствие установит, в каком психическом состоянии находился Тарасов на момент совершения убийства.

Во время судебного заседания Николай Тарасов все время молчал.



Николай Тарасов во время судебного заседания/ фото "Думская"

Что известно об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко?

Об исчезновении ребенка стало известно вечером 13 июня. Девочка исчезла посреди белого дня по дороге на танцевальный кружок в родном селе Ивановка Одесской области. Поиски продолжались 6 дней. В них, помимо полицейских, принимали участие военные и волонтеры.

В итоге тело ребенка нашли в выгребной яме на соседском дворе. В убийстве признался 26-летний Николай Тарасов. Во время допроса он рассказал, что сначала душил затем раздел девочку и бросил тело в выгребную яму, а ее вещи облил бензином и сжег.

По версии следствия, официальная причина смерти школьницы – колото-резаная рана шеи. Сейчас Тарасов под арестом, суд избрал ему меру пресечения – 60 суток содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Он истекает 19 августа.

УБИЙСТВО ДАРИИ ЛУКЬЯНЕНКО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГРОМКОГО ДЕЛА