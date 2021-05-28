Когда оранжевый автомобиль ВАЗ 2101 остановили, в нем была окровавленная женщина. Это случилось 27 мая.

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Заявитель позвонил на горячую линию "102" и сказал, что на его глазах силой запихнули женщину в автомобиль. Также сообщил, что женщина была вся в крови и ее повезли в направлении улицы Канатной.

Патрульные сразу начали обследовать прилегающую территорию. Когда автомобиль нашли, его остановили на улице Васильковской. В салоне была 27-летняя женщина с ранами и следами крови на одежде.

За рулем был ее сожитель, который признался в том, что избил женщину. Поэтому его задержали и передали следственно-оперативной группе.

Потерпевшей вызвали скорую помощь. Когда врачи приехали, ей оказали первую помощь и госпитализировали. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение мягких тканей головы.

Правоохранители отметили, что мужчине грозит уголовная ответственность за нанесение телесных повреждений. Однако открыли ли уголовное производство – неизвестно.

Обратите внимание! На создание служб поддержки пострадавших от домашнего насилия выделят 274,2 миллиона гривен. В конце апреля Минсоцполитики начало принимать заявки на получение средств от местных властей. Эти деньги будут выделять на создание приютов, дневных центров с кризисными комнатами для круглосуточного пребывания и консультативные службы.