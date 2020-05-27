Как жил Киев в 20-30-х годах ХХ века: старинные фотографии

В 20-е годы Украина приходила в себя после Первой мировой войны. В это время Киев стал центром борьбы за украинскую государственность. Вспомним, как выглядел Киев в этот период.

31 мая отмечается День Киева. Редакция 24 канала подготовила подборку исторических фотографий Киева в период 1920-1930 годов. Это уже третья серия архивных фото.

Предыдущая серия фото Киев с 1900-го до 20-го годов в уникальных фотографиях

7 мая 1920 года Киев отвоевали армии УНР во время советско-польской войны, но в результате большевистского контрнаступления – Киев окончательно вернулся под власть СССР.

В начале 1930 годов в Киеве начались Сталинские репрессий.

За 1930 коммунисты успели разрушить Михайловский Златоверхий монастырь, Трехсвятительскую церковь, церковь Богородицы Пирогощей, Богоявленский и Военный Никольский соборы, Воскресенскую и Петропавловскую церковь на Подоле, Благовещенскую церковь-колокольню Кирилловского монастыря, храмы в стиле классицизма Николая Доброго, Рождества, святой Ольги.

Несмотря на это, в течение 1920-1930 годов были возобновлены работы коммунальных сетей и транспортного сообщения.



Разрушенные церкви / Фото: photohistory.kiev.ua

Автобусы Киева

Киевская власть в 1925 году закупает 10 автобусов Daimler-Mercedes. "Мерседес" имел 5,12 метров длины и шириной 2,1 метра.

Всего в салоне было 15 сидячих мест и 5 мест стоячих пассажиров. Daimler-Mercedes проработали до середины 30 годов, а потом их заменили на советские ГАЗ-0330.



Первые автобусы столицы, 1925 Год / Фото: autoconsulting.com.ua

Святошинский район

Святошино – сельская, дачная местность, построенная на песчаных почвах в лесном массиве. На фото частный дом в Святошино.



Святошино, 1930 года / Фото из фейсбук-страницы Historical Kiev

Киев в 1930 году

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Киевский драматический театр Ивана Франко – действующий театр, который был основан в 1920 году в Виннице.



Киевский драматический театр имени Ивана Франко / Фото: photohistory.kiev.ua

Это "Дом Красной армии и Флота" в 1930 году. Направление нумерации домов на улице Кирова изменилось, а вот назначение здания осталось то же, сейчас здесь располагается Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины



"Дом Красной армии и Флота" / Фото: photohistory.kiev.ua

Всенародная библиотека Украины на улице Короленко (теперь Владимирская), 62.



Всенародная библиотека / Фото: photohistory.kiev.ua