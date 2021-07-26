Об этом сообщили 26 июля. Инцидент произошел днем ранее в селе Малодолинское.

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Как его освободили

  • Рука застряла, когда мужчина ремонтировал легковой автомобиль.
  • Руку зажало двигателем в моторном отсеке.
  • По прибытию спасатели использовали гидравлический инструмент и домкрат.
  • Когда руку вытянули, пострадавшего передали работникам скорой помощи.
  • Какие травмы он получил – не сообщают.

Рука зхастрягла в моторі порятунок ДСНС
Рука жителя Одесской области, которая застряла в моторе / Фото ГСЧС Одесской области