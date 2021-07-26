Об этом сообщили 26 июля. Инцидент произошел днем ранее в селе Малодолинское.

Другой случай В Киеве спасатели помогли снять гайку с пальца ребенка

Как его освободили

Рука застряла, когда мужчина ремонтировал легковой автомобиль.

Руку зажало двигателем в моторном отсеке.

По прибытию спасатели использовали гидравлический инструмент и домкрат.

Когда руку вытянули, пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Какие травмы он получил – не сообщают.



Рука жителя Одесской области, которая застряла в моторе / Фото ГСЧС Одесской области

Обратите внимание! В Днепре на Набережной Победы женщина случайно положила руку между трубами и застряла. По словам потерпевшей, она просидела так несколько суток. Об инциденте сообщили спасателям 13 июля.