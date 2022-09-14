Мародерил с врагами: житель Харьковской области грабил односельчан вместе с оккупантами
14 сентября 2022 , 15:19Читати новину українською
Источник:Служба безопасности Украины
Житель села Чугуевского района добровольно сотрудничал с российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Мужчина ранее уже был осужден за кражу.
Правоохранители задержали 61-летнего мародера на деоккупированной территории. Злоумышленник помогал россиянам обыскивать своих земляков и мародерить.
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Мужчина наводил оккупантов на состоятельных односельчан
Мужчина предоставлял россиянам продукты и обеспечивал им жилье. Кроме того, он наводил россиян на дома состоятельных односельчан, чтобы те воровали у них бытовую технику и автомобили.
Что ему грозит
Следователи уже сообщили задержанному о подозрении за сотрудничество с оккупантами. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.
Задержание коллаборантов: последние новости
- СБУ задержала корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер. Ему объявили о подозрении.
- Правоохранители разоблачили трех российских агентов в Донецкой области. Они передавали информацию об ВСУ оккупантам через анонимные телеграмм-каналы. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.
- Кроме того, работники СБУ собрали доказательства трех коллаборантов из Луганщины. Чиновники сами решили помогать россиянам. Они возглавили "оккупационную администрацию".
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