Мародерил с врагами: житель Харьковской области грабил односельчан вместе с оккупантами

14 сентября 2022 , 15:19
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Источник:

Служба безопасности Украины

Житель села Чугуевского района добровольно сотрудничал с российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Мужчина ранее уже был осужден за кражу.

Правоохранители задержали 61-летнего мародера на деоккупированной территории. Злоумышленник помогал россиянам обыскивать своих земляков и мародерить.

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Мужчина наводил оккупантов на состоятельных односельчан

Мужчина предоставлял россиянам продукты и обеспечивал им жилье. Кроме того, он наводил россиян на дома состоятельных односельчан, чтобы те воровали у них бытовую технику и автомобили.

Что ему грозит

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении за сотрудничество с оккупантами. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.
 
Обратите внимание! В Украине за государственную измену наказывают лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Задержание коллаборантов: последние новости

  • СБУ задержала корректировщика в Николаеве. Предателем оказался пенсионер. Ему объявили о подозрении.
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  • Кроме того, работники СБУ собрали доказательства трех коллаборантов из Луганщины. Чиновники сами решили помогать россиянам. Они возглавили "оккупационную администрацию".
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  • Кроме того, в одной из областей на Западе Украины был задержан Роман Дудин – экс-начальник СБУ Харьковщины. Он подозревается в государственной измене и оставлении места службы.
  • В Николаевской области тоже обнаружили нескольких предателей, которые отслеживали HIMARS. Им уже объявили о подозрении.

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Автор: Юлія Гаврилюк