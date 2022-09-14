Мародерил с врагами: житель Харьковской области грабил односельчан вместе с оккупантами

Житель села Чугуевского района добровольно сотрудничал с российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Мужчина ранее уже был осужден за кражу.

Что ему грозит

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении за сотрудничество с оккупантами. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.

Обратите внимание! В Украине за государственную измену наказывают лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. В Украине за государственную измену наказывают лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Задержание коллаборантов: последние новости

Вас может заинтересовать – СБУ разоблачила экс-заместителя главы ГУР: смотрите видео