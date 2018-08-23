"Живут вместе": подробности отношений мужа Ани Лорак и его любовницы

Мужчина украинской известной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, которого ранее публично поймали на измене с киевской мажоркой Яной Беляевой, продолжает отношения с любовницей. Говорится и о том, что пара вместе проживает в Киеве.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на близкий к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным.

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Источник отмечает, что муж Ани Лорак с любовницей снимают квартиру в престижном районе Киева и проживают вместе.

Кроме этого, отмечается, что отношения Мурата и Яны начали развиваться значительно раньше. Они познакомились в ночном клубе, где часто отдыхали в компании общих друзей. Впоследствии они начали проявлять друг к другу очевидные знаки симпатии. Вероятно, инициатором отношений был сам Начладжиолу.

Также знакомая Беляевой рассказала, что она далеко не единственная пассия турка.

"Он постоянно тусовался в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", – пишет издание.

Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию удалось зафиксировать очевидцам. Впоследствии СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что имеет только дружеские отношения с Муратом.



Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Однако после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.