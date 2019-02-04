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      Жозе Моуринью смешно упал во время хоккейного матча в России: курьезное видео

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      Моуринью упал на хоккейном матче
      Моуринью упал на хоккейном матче / Фото из открытых источников

      Известный португальский тренер Жозе Моуринью принял участие в церемонии вбрасывания шайбы в хоккейном матче КХЛ между омским "Авангардом" и питерским СКА.

      Португалец бросил шайбу в центре площадки. После введения шайбы Моуриньо направился к выходу с площадки, но поскользнулся – красная ковровая дорожка ушла из-под ног, и он упал.

      Читайте также: Моуринью нашел новую работу после отставки в "Манчестер Юнайтед"

      Первым на помощь "Особому гостю" подоспел нападающий СКА Павел Дацюк. Моуринью отделался легкими ушибами.

      24 канал писал, что в декабре 2018 года 55-летний специалист был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед" из-за неудовлетворительных результатов команды. На его место пришел Уле Гуннар Сульшер, который выиграл 8 матчей подряд на новой должности.

      Кто такой Жозе Моуринью?Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью.

      После завершения карьеры игрока Моуринью начал тренерскую деятельность, сначала входя в тренерский штаб различных португальских клубов (всего проработав под руководством Бобби Робсона), а затем был ассистентом главного тренера "Барселоны". В качестве главного тренера возглавлял португальские клубы "Бенфика", "УНИАН Лейрия" и "Порту", итальянский "Интернационале", английские "Челси" и "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал Мадрид".

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      Теги: Хоккей Спорт Жозе Моуринью
      Источник: 24 Канал
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