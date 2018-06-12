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Журналистка прожила неделю как героиня "Секса в большом городе": результат удивил

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Кэрри Брэдшоу (слева) и Карина Шией (справа)
Кэрри Брэдшоу (слева) и Карина Шией (справа) / Cosmopolitan

24-летняя Карина Шией работает редактором рубрики "Секс и отношения" в журнале Cosmopolitan. Ради эксперимента девушка прожила неделю как главная героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.

После семи дней она описала в статье, как все прошло и чем закончилось.

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Такси вместо метро

В первый день, как и Бредшоу, Карина поехала на работу не на метро, а на такси. Девушка заметила, что передвигаться по Нью-Йорку на такси уже не так так удобно, так как машина стояла в бесконечных пробках.

Кэрри Брэдшоу (слева) и Карина Шией (справа)

Журнал Vogue вместо обеда

На следующий день журналистка купила журнал Vogue вместо обеда. Как говорила Брэдшоу, она частенько выбирала журнал вместо еды, когда не имела много денег, поскольку Vogue насыщал ее больше.

Впоследствии Карина все же пообедала, потому чувство голода стало невыносимым.

Любовные приключения

Девушка пыталась повторить и любовные приключения героини "Секса в большом городе". В одном из эпизодов во время знаменитой Недели флота, когда в Нью-Йорк прибывают моряки, Керри с подругами отправляется на вечеринку, чтобы подцепить там мужчин.

Карина по ее примеру также попытала счастья в одном из баров, где собирается множество моряков. В итоге, редактор поехала домой с 21-летним парнем.

Между нами особо ничего не было, мы поехали ко мне, болтали о Tinder и ждали, когда же моя собака покакает,
– призналась Шией.

Жизнь Кэрри Брэдшоу – это фейк

К концу недели девушка поняла, что Керри тратила огромные деньги: она снимала маленькую квартирку в престижном квартале на зарплату, которую она получала за наполнение одной колонки. А также героиня сериала тратила огромные суммы на обувь и проводила время в дорогих ресторанах.

Жизнь Кэрри Брэдшоу подделка от и до. Ни у кого не может быть столько свободного времени, как у нее, и первый раз в жизни я была рада, что не похожа на нее,
 сделала итог девушка.

Неделя в стиле Брэдшоу страшно утомила Карину, и осталась она в итоге без мужчины.

 

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Cosmopolitan
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