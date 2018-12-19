Зинченко мощным ударом вывел "Манчестер Сити" в четвертьфинал: видео
Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко отыграл полный матч против "Лестера" в рамках 1/4 финала Кубка Лиги.
Зинченко отыграл уже на привычной для себя позиции левого защитника.
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В основное время матч закончился со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержали "Сити". Решающий пенальти, который вывел команду в полуфинал, реализовал Зинченко.
Украинец получил за матч 7,4 балла от Whoscored. Это третий показатель команде. В нынешнем сезоне Зинченко отыграл восемь матчей в составе "Сити" во всех турнирах.
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Источник: 24 Канал
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