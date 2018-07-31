Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании, – СМИ

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании – в клубе "Жирона".

Испанцы хотят усилить состав и готовы взять в аренду сразу двух молодых игроков "Манчестер Сити". Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Читайте также: Над Зинченко забавно посмеялись в "Манчестер Сити": видео инцидента

Речь идет о Зинченко и Диасе, которые вряд ли в следующем сезоне будут получать стабильное игровое время, но оба игрока не хотят покидать команду на полноценной основе. Руководство "горожан" готово отдать этих игроков в аренду, но сами они не хотели бы покидать Англию.

Отметим, что одним из акционеров "Жироны" является брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола – Пере. Также "Жирону" и "Манчестер Сити" связывают партнерские отношения. В прошлом сезоне за нее играли сразу несколько футболистов "Сити", в том числе и Ларри Кайоде, который потом перешел в "Шахтер".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24