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      Зинченко находится в шаге от уникального достижения среди легенд украинского футбола

      28 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко / Getty Images

      На этой неделе "Манчестер Сити", за который играет Александр Зинченко, оформил выход в финал одного из внутренних Кубков, одолев на выезде Бертон (1:0). Украинец может во второй раз выиграть Кубок английской лиги.

      Собственно, "горожане" еще в первом матче вытащили билет в решающую стадию, победив дома со счетом 9:0. В той же игре свой дебютный мяч за "Манчестер Сити" оформил наш Александр Зинченко, пишет "Команда №1".

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      В нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги (Кубка Карабан) украинец выходил в старте во всех пяти поединках. Лишь в последней игре Пеп Гвардиола решил заменить левого защитника во время матча. Доверится ли испанский наставник Зинченко и в финале, мы узнаем 24 февраля. Тогда на "Уэмбли Сити" "горожане" сразятся за трофей с "Челси".

      В прошлом розыгрыше турнира Александр принял участие в четырех матчах, а его команда выиграла трофей. Однако в решающей схватке против "Арсенала" наш легионер остался на скамейке. В том поединке "Манчсетер Сити" победил со счетом 3:0.

      Зинченко может стать первым украинцем, который дважды завоюет Кубок английской лиги. Первым среди наших футболистов побеждал в соревновании Андрей Шевченко в сезоне-2006/2007. Нападающий "Челси" тогда принял участие в финале против "Арсенала" (2:1). Через год лондонцы могли защитить титул, но в решающей стадии в овертайме проиграли "Тоттенхэму" (1:2). На этот раз украинец уже не попал в состав.

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      Зинченко уже давно превзошел Шевченко по матчам в турнире, но по голам это будет сделать трудно. Нынешний наставник сборной Украины забил пять мячей за два розыгрыша Кубка. Кстати, бомбардиру также удавалось огорчать соперников в полуфинале – в январе 2007-го он сделал дубль в ворота "Уикомба" (4:0).

      В финал соревнований доходил и Сергей Ребров, когда выступал за "Тоттенхэм". В сезоне 2001/2002 нападающий забил три гола в Кубке английской лиги, но в решающей схватке остался на скамейке. Без украинца "шпоры" проиграли титульную дуэль "Блэкберна" (1:2). Что интересно, нынешний тренер "Ференцвароша" также отмечался в полуфинале, расписавшись после выхода на замену в воротах "Челси" (5:1).

      Андрею Воронину и Андрею Ярмоленко повезло меньше. Первый провел в Кубке два матча, а второй – один. "Ливерпуль" Воронина доходил до четвертьфинала, а "Вест Хэм" Ярмоленко в этом сезоне вылетел в четвертом раунде.

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      24 канал писал, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ввел одно строгое правило в своей команде. Наставник "горожан" организовал командные собрания, на которых серьезно прошелся по своим футболистам.

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      Теги: Спорт Арсенал Пеп Гвардиола Тоттенхем Андрей Шевченко Челси Манчестер Сити Вест Хем Александр Зинченко Футбол
      Источник: 24 Канал
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