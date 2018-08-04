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Зинченко отличился невероятным голом на тренировке "Манчестер Сити": видео

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Александр Зинченко забил шикарный гол на тренировке "Манчестер Сити"
Александр Зинченко забил шикарный гол на тренировке "Манчестер Сити"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил красивый мяч на тренировке своей команды.

Сейчас "Манчестер Сити" находится на турнире в США и успевает провести тренировку между спаррингами. Украинский хавбек "снял паутину с крестовины ворот".

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Напомним, что Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании – в клубе "Жирона".

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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