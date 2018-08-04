Зинченко отличился невероятным голом на тренировке "Манчестер Сити": видео
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил красивый мяч на тренировке своей команды.
Сейчас "Манчестер Сити" находится на турнире в США и успевает провести тренировку между спаррингами. Украинский хавбек "снял паутину с крестовины ворот".
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Напомним, что Александр Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Испании – в клубе "Жирона".
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Источник: 24 Канал
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