Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в Кубке английской лиги

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Фулхэм" со счетом 2:0.

Первый гол "горожане" забили после углового, когда мяч на 18-й минуте отскочил к Брахиму Диасу. Сам же испанец на 65-й минуте удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

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Украинский полузащитник Александр Зинченко сыграл за "Ман Сити" весь матч. Традиционно он действовал на позиции левого защитника.

Отметим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" уже три матча: один в АПЛ и два в Кубке лиги.

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