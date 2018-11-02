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      Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в Кубке английской лиги

      50 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      В матче 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Фулхэм" со счетом 2:0.

      Первый гол "горожане" забили после углового, когда мяч на 18-й минуте отскочил к Брахиму Диасу. Сам же испанец на 65-й минуте удвоил преимущество хозяев, оформив дубль.

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      Украинский полузащитник Александр Зинченко сыграл за "Ман Сити" весь матч. Традиционно он действовал на позиции левого защитника.

      Отметим, что в текущем сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" уже три матча: один в АПЛ и два в Кубке лиги.

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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