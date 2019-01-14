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      Зинченко признался, в каком клубе хочет продолжить свою карьеру

      28 Читати новину українською
      Зинченко хочет остаться в Манчестер Сити
      Зинченко хочет остаться в Манчестер Сити / hronika.info

      Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно. Игрок сборной Украины стремится доказать, что он достоин выступать за действующих чемпионов Англии.

      "Мне нравится выступать за "Манчестер Сити", это большой клуб. Я хочу остаться. Я счастлив быть частью команды", – цитирует Александра sport360.

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      "Хочу доказать, что я достоин выступать за нее, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи. Но, честно говоря, вы никогда не знаете, что произойдет в будущем, даже завтра", – сказал Зинченко.

      Отметим, что Зинченко в этом сезоне провел за "Сити" 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити Александр Зинченко
      Источник: 24 Канал
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