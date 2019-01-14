Зинченко признался, в каком клубе хочет продолжить свою карьеру

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что не хочет покидать клуб в зимнее трансферное окно. Игрок сборной Украины стремится доказать, что он достоин выступать за действующих чемпионов Англии.

"Мне нравится выступать за "Манчестер Сити", это большой клуб. Я хочу остаться. Я счастлив быть частью команды", – цитирует Александра sport360.

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"Хочу доказать, что я достоин выступать за нее, играть определенную роль, демонстрировать свои умения и завоевывать трофеи. Но, честно говоря, вы никогда не знаете, что произойдет в будущем, даже завтра", – сказал Зинченко.

Отметим, что Зинченко в этом сезоне провел за "Сити" 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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