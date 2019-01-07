Зинченко признался, за какой клуб всегда мечтал сыграть
Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что "Шахтер" является его любимым клубом в Украине. Именно за "горняков" Александр всегда мечтал сыграть.
Воспитанник "Шахтера" пообщался с подписчиками в своем Instagram, где и сделал соответствующее заявление.
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"Всегда мечтал сыграть за этот клуб на "Донбасс Арене", – сказал Александр.
Напомним, что Зинченко помог "Манчестер Сити" победить в матче Кубка Англии. Александр вышел в основном составе "Сити" на матч против "Ротерхэма" в Кубке Англии. Его команда разгромила соперников 7:0.
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Источник: 24 Канал
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