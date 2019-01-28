Зинченко пропустил матч "Манчестер Сити" из-за проблем со здоровьем
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил матч 1/16 Кубка Англии с "Бернли".
Зинченко пропустил матч против "Бернли" (5:0) в 1/16 финала Кубка Англии из-за проблем со здоровьем, сообщает журналист Goal Сэм Ли.
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"Делфи и Зинченко не полностью здоровы. О проблемах Мэнди не сообщалось", – написал журналист.
24 канал писал, что "Манчестер Сити", за который играет Александр Зинченко, оформил выход в финал одного из внутренних Кубков, одолев на выезде "Бертон" (1:0). Зинченко может стать первым украинцем, который дважды завоюет Кубок английской лиги.
Источник: 24 Канал
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