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      Зинченко "расправился" с одноклубником ударом в стиле смешанных единоборств: фото

      107 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      Украинский полузащитник Александр Зинченко продолжает развлекаться на тренировках английского "Манчестер Сити". На этот раз от него досталось Рияду Марезу.

      Зинченко опубликовал фото в Instagram, где с ноги бьет по своему одноклубнику.

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      @riyadmahrez26.7 #sendmelocation

      Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

      Стоит отметить, что в подписи к фото Зинченко использовал тег #sendmelocation. Это фактическая отсылка к словам бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Их он сказал на одной из пресс-конференций перед боем против Конора МакГрегора, когда они договаривались о месте и дате боя.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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