Зинченко "расправился" с одноклубником ударом в стиле смешанных единоборств: фото

Украинский полузащитник Александр Зинченко продолжает развлекаться на тренировках английского "Манчестер Сити". На этот раз от него досталось Рияду Марезу.

Зинченко опубликовал фото в Instagram, где с ноги бьет по своему одноклубнику.

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Стоит отметить, что в подписи к фото Зинченко использовал тег #sendmelocation. Это фактическая отсылка к словам бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Их он сказал на одной из пресс-конференций перед боем против Конора МакГрегора, когда они договаривались о месте и дате боя.