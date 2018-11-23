Зинченко "расправился" с одноклубником ударом в стиле смешанных единоборств: фото
Украинский полузащитник Александр Зинченко продолжает развлекаться на тренировках английского "Манчестер Сити". На этот раз от него досталось Рияду Марезу.
Зинченко опубликовал фото в Instagram, где с ноги бьет по своему одноклубнику.
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Стоит отметить, что в подписи к фото Зинченко использовал тег #sendmelocation. Это фактическая отсылка к словам бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Их он сказал на одной из пресс-конференций перед боем против Конора МакГрегора, когда они договаривались о месте и дате боя.
Источник: 24 Канал
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