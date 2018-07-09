Зинченко вместе с "Манчестер Сити" начал подготовку к новому сезону: видео

Игрок сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко 9 июля прибыл на базу клуба и начал подготовку к новому сезону.

Большинство игроков "Манчестер Сити" находились или до сих пор выступают на ЧМ-2018, поэтому они не вернулись в команду Гвардиолы. Зато к тренировкам приступили такие игроки первой команды, как: Фоден, Ляпорт, Адерабийо, Диас и Зинченко. Также начали работу Джо Харт, Берсант Селина, Джейсон Денаер и Патрик Робертс, вернувшиеся из аренды, и игроки академии.

Читайте также: Игрок сборной Украины Зинченко отпуск проводит в России: фото

Ранее СМИ сообщали, что 21-летний футболист близок к переходу в "Вулверхэмптон". В сезоне 2017/18 "Вулверхэмптон" выиграл Чемпионшип и вышел в Премьер-лигу Англии.

Зинченко в полную силу и с улыбкой отработал на первой тренировке Сити и пока не выглядит похожим на человека, который готовится уходить из команды. Скорее всего, если он и покинет ряды чемпионов Англии, то не по своей воле. Манчестерцы собираются покупать Мареза и Жоржинью и не против хоть что-то заработать на продажах своих игроков.

Александр Зинченко в прошлом сезоне сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии.