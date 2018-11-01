Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Фулхэма"
Украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на домашнюю игру против "Фулхэма". Это будет матч 1/8 финала Кубка английской лиги.
Зинченко выйдет на позиции левого защитника, где его и используют в клубе.
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Стартовые составы команд на игру:
Манчестер Сити: Мурич, Данило, Компани, Стоунз, Зинченко, Делф, Брагим, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус
Фулхэм: Рико, Фосу-Менса, Одол, Рим, Сессеньон, Ангисса, Керни, Серри, Вьетто, Митрович, Шюрле
Матч "Манчестер Сити" – "Фулхэм" начнется в 21:45 в четверг, 1 ноября.
Источник: 24 Канал
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