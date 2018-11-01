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      Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Фулхэма"

      48 Читати новину українською
      Александр Зинченко
      Александр Зинченко

      Украинский футболист Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на домашнюю игру против "Фулхэма". Это будет матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

      Зинченко выйдет на позиции левого защитника, где его и используют в клубе.

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      Стартовые составы команд на игру:

      Манчестер Сити: Мурич, Данило, Компани, Стоунз, Зинченко, Делф, Брагим, Де Брюйне, Фоден, Сане, Жезус

      Фулхэм: Рико, Фосу-Менса, Одол, Рим, Сессеньон, Ангисса, Керни, Серри, Вьетто, Митрович, Шюрле

      Матч "Манчестер Сити" – "Фулхэм" начнется в 21:45 в четверг, 1 ноября.

      Теги: Александр Зинченко Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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