Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подал в отставку. Решение тренер объявил на внеплановой пресс-конференции.

Причиной такого решения Зидан назвал то, что клубу нужен новый подход, чтобы он мог продолжать побеждать.

Это правильный момент для всех. Возможно, кому-то это покажется несколько странным, но это должно было случится во благо всех: игроков, клуба и меня. Эта команда должна продолжить побеждать, и после трех лет ей нужны изменения, новый голос, новый рабочий подход,

– заявил Зидан.

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Зидан возглавил мадридский "Реал" в январе 2016 года, и с тех пор трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, установив уникальное достижение.