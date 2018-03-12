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Знаменитая модель plus-size показала свои детские фотографии: забавные фотографии

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Известная пышнотелая модель Эшли Грэм щеголяет не только пикантными фото, но и детскими.

Забавные фотографии появились на Instagram-странице звезды.

На фото знаменитая модель позирует перед камерами без макияжа. Но есть и фотографии, где Эшли Грэм, как и все дети, чрезмерно использовала мамину косметику. Среди снимков есть и особые, такие как кадры с празднования 14-летия модели, или же с выпускного бала. На них Эшли Грэм с заметным темным макияжем и в черном платье позирует перед камерами.

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Наряд американской звезды далеко не фешенебельные, а просто подростковые. Поэтому Эшли Грэм предстала перед фанами обычной девушкой из штата Небраска, что особенно оценили в социальной сети. "Милая", "Невероятная", "Прическа такая забавная", "Королева всегда остается королевой" – не сдерживая эмоций, комментировали фотографии пользователи Instagram.

World Cup. Bowl Cut. #throwback

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Теги: LifeStyle Мода Фотоновости Эшли Грем
Источник: 24 Канал
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