Знаменитая модель с протезом показала как отдыхает в Италии: фото
Бразильская модель с ампутированной ногой Паола Антонини в очередной раз очаровала поклонников своими жизнерадостными снимками.
Паола Антонини пока путешествует по известным итальянским городам и показывает яркие фото с отдыха на своей странице в Instagram.
Читайте также: Модель Винни Харлоу засветила яркое платье на Каннском фестивале: роскошные фото
В частности, девушка уже успела показать поклонникам снимки из известных туристических мест: собор Дуомо в Милане, Венеции, озеро Комо и другие.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии