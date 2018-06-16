Знаменитая модель с протезом показала как отдыхает в Италии: фото

Бразильская модель с ампутированной ногой Паола Антонини в очередной раз очаровала поклонников своими жизнерадостными снимками.

Паола Антонини пока путешествует по известным итальянским городам и показывает яркие фото с отдыха на своей странице в Instagram.

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В частности, девушка уже успела показать поклонникам снимки из известных туристических мест: собор Дуомо в Милане, Венеции, озеро Комо и другие.

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 14 Чер 2018 р. о 2:34 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 14 Чер 2018 р. о 3:54 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 15 Чер 2018 р. о 8:24 PDT

Допис, поширений Paola Antonini (@paola_antonini) 16 Чер 2018 р. о 2:23 PDT