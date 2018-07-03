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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Знаменитое платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" модернизировали на показе Givenchy

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Одри Хепберн
Одри Хепберн / Фото из открытых источников

В воскресенье, 1 июля, состоялся показ зимней кутюрной коллекции Givenchy в парке Национального архива Франции. Новый креативный директор бренда Клэр Келлер посвятила ее основателю модного дома Юбера де Живанши, который умер 11 марта 2018 года.

Об этом пишет издание Harper's Bazaar.

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Его наследство – грандиозный праздник. Все знают его работе с Одри, и все же для меня это была особенная поездка, в которой я изучала и переосмысливала это,
– рассказала Келлер перед началом показа.

На подиуме можно распознать наряды авторства Юбера. К примеру, лаконичное платье из "Завтрака у Тиффани", которое в фильме героиня Одри носила с жемчугом, Келлер пришивает капюшон, а в саму юбку добавляет еще один слой ткани – серебристая с пайетками и блестками.

Givenchy
Givenchy

Givenchy
Givenchy

Одрі Хепберн у знаменитій сукні від Givenchy
Одри Хепберн в знаменитом платье от Givenchy

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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