Знаменитому режиссеру Люку Бессону выдвинули резонансное обвинение: детали

Популярный голливудский режиссер Люк Бессон оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Мужчину обвиняют в изнасиловании.

Об этом сообщает издание Variety.

Острое обвинение выдвинула молодая актриса, которая несколько раз сотрудничала с Люком Бессоном. Женщина утверждает, что режиссер напал на нее и изнасиловал. Поэтому звезда, которая решила не разглашать своего имени, обратилась к правоохранителям.

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По словам потерпевшей знаменитости, она стала жертвой "насильственного сексуального нападения". Сам инцидент произошел 10 мая во время Каннского кинофестиваля. Вероятный нападавший, Люк Бессон, изнасиловал женщину вблизи Елисейских полей, что в Париже.

Сейчас представители режиссера категорически отрицают все обвинения. Люк Бессон отказывается комментировать секс-скандал. В то же время правоохранители уже начали расследование против голливудской знаменитости. Французские полицейские не разглашают подробностей уголовного дела, связанного с изнасилованием актрисы.

Кто такой Люк Бессон?

Автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и др. Люк Бессон был четыре раза женат. Сейчас он официально зарегистрировал отношения с кинопродюсером Вирджинией Силла. Люк Бессон является отцом 5 дочерей.