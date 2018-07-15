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Знаменитый боец Конор МакГрегор станет во второй раз отцом

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Конор МакГрегор с Ди Девлин и сыном
Конор МакГрегор с Ди Девлин и сыном / Instagram

30-летний ирландский боец Конор МакГрегор 14 июня отпраздновал свой день рождения. Его любимая Ди Девлин приготовила для него особый подарок и сообщила об этом поклонникам.

Девушка бойца Ди Девлин опубликовала на странице в Instagram приветственный пост, в котором рассказала о своей беременности.

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"Счастливого 30-летия, любимый. Спасибо тебе за то, что ты есть! Люблю тебя, Конора-младшего и "животик", – написала девушка.

Отметим, что у пары уже есть ребенок. В прошлом году Девлин родила Макгрегору сына, которого назвали Конором.

 

Happy 30th birthday babe! Thank you for being you! Love you to bits from me, Conor jr and the bump ️

Допис, поширений Dee Devlin (@deedevlin1)

 

Теги: Новости спорта LifeStyle Дети и несовершеннолетние Ирландия Бокс
Источник: 24 Канал
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