Знаменитый боец Конор МакГрегор станет во второй раз отцом
30-летний ирландский боец Конор МакГрегор 14 июня отпраздновал свой день рождения. Его любимая Ди Девлин приготовила для него особый подарок и сообщила об этом поклонникам.
Девушка бойца Ди Девлин опубликовала на странице в Instagram приветственный пост, в котором рассказала о своей беременности.
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"Счастливого 30-летия, любимый. Спасибо тебе за то, что ты есть! Люблю тебя, Конора-младшего и "животик", – написала девушка.
Отметим, что у пары уже есть ребенок. В прошлом году Девлин родила Макгрегору сына, которого назвали Конором.
Источник: 24 Канал
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