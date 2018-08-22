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Знаменитый Кустурица во второй раз приехал в Крым и назвал его "российским"

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Эмир Кустурица выступит в Крыму
Эмир Кустурица выступит в Крыму / Фото из свободных сетей

В среду, 22 августа, всемирно известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица прибыл в оккупированный Крым. Кустурица вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra выступит в концертом в зале "Юбилейный" в оккупированной Ялте.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Журналисты, которые встречали режиссера, рассказали, что он похвалил новый терминал аэропорта "Симферополь" и назвал российского лидера Владимира Путина "хорошим президентом".

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Накануне приезда на оккупированный полуостров Кустурица в интервью российским СМИ прокомментировал вероятность наложения на него санкций за визит в Крым.

Я далеко не единственный артист, который приезжает в Крым с концертом, поэтому дело не в опасении. А вообще, в жизни есть смысл, когда есть свобода – свобода делать так, как хочешь, и ничего не бояться. Я всегда делаю так, как считаю нужным,
– заявил режиссер.

Кроме того, Кустурица заявил, что Крым всегда был территорией России. Режиссер также не исключил, что в будущем полуостров может стать съемочной площадкой для его нового фильма, сообщает Tsargrad.tv.

Мне сказали, что здесь можно делать фильм. Почему нет? Мне очень мило, что Крым российский. Это территория, которая всегда была руссийской,
– отметил режиссер.

Отметим, что это не первый визит Кустурицы в оккупированный Крым. Так, он вместе со своей группой выступал в оккупированной Ялте в 2017 году. После этого Кустурица попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Кроме того, Кустурица открыто заявлял, что Крым является частью России.

Кто такой Эмир Кустурица?Югославский и сербский музыкант, кинорежиссер и актер кино, отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Помимо работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Как режиссер он снял 10 полнометражных фильмов, среди которых "Время цыган" и "Черная кошка, белый кот". Его лента "Андеграунд" в 1995 году выиграла "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

Теги: Новости России Новости Украины LifeStyle Музыка Новости Крыма Аннексия Крыма Кино Ялта
Источник: 24 Канал
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